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В Китае успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат

В Китае провели успешные испытания гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2.

Китай

Китай успешно испытал гиперзвуковой летательный аппарат Xingkong-2, который может нести ядерные боеголовки, сообщает Global Times.

Аппарат вывели на запланированную высоту на одном из полигонов северо-запада страны с помощью ракеты. Через 10 минут он отделился от носителя, совершил несколько маневров и приземлился в намеченной точке.

Благодаря высокой скорости полета и маневренности Xingkong-2 не может быть поражен современными средствами противоракетной обороны.

Читайте: Поражает даже броню: ВСУ испытали новый боевой модуль

К слову, первая серия испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12 была проведена в Соединенных Штатах.

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