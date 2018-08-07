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Из-за жары Европу накрыл овощной кризис

Затяжная экстремальная жара в Европе стала причиной самого серьезного за последние 40 лет кризиса для овощного сектора Евросоюза.

Овочі

Об этом заявили в Европейской ассоциации производителей фруктов и овощей (PROFEL), сообщает Euractive.

– Из-за длительной жаркой и сухой погоды в течение всего июля на большей части континента овощи продолжают страдать, а урожайность резко снизилась.

Сегодня ситуация для огородников и производителей овощей – самая серьезная за последние 40 лет, – говорится в заявлении организации.

Из-за жарких погодных условий особенно пострадали Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша.

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По данным ассоциации, больше всего пострадал сектор мороженых и консервированных овощей.

Потери урожая привели к сокращению и нерегулярным поставкам свежих овощей на перерабатывающие предприятия.

Из-за этого увеличились расходы производства и сократилось количество обрабатываемых продуктов.

По данным PROFEL, 2018 является третьим годом подряд, когда овощной сектор сталкивается с серьезными проблемами, связанными с погодой. Урожай гороха и бобов сократился в диапазоне от 20% до 50%.

Напомним, Европу накрыла экстремальная жара. В некоторых странах температура воздуха повысилась до +47°.

Фото: Pixabay

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