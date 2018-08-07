Получение гражданства США. Трамп готовит “сюрприз” – СМИ

Администрация Трампа в ближайшие недели вынесет предложение, которое усложнит для легальных мигрантов получение гражданства США и зеленой карты.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что этот шаг, не требующий одобрения Конгресса, является частью рекомендации старшего советника Белого дома Стивена Миллера об ограничении количества мигрантов, которые получают правовой статус в США ежегодно.

Изменения могут коснуться тех, кто когда-либо использовал ряд популярных программ социального обеспечения, в том числе Obamacare.

Иммиграционные адвокаты и исследователи в области здравоохранения считают, что изменение системы легальной иммиграции может повлиять на более чем 20 млн иммигрантов.

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Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов.