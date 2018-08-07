PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Получение гражданства США. Трамп готовит "сюрприз" - СМИ/

Получение гражданства США. Трамп готовит “сюрприз” – СМИ

Администрация Трампа в ближайшие недели вынесет предложение, которое усложнит для легальных мигрантов получение гражданства США и зеленой карты.

США

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четыре источника.

Отмечается, что этот шаг, не требующий одобрения Конгресса, является частью рекомендации старшего советника Белого дома Стивена Миллера об ограничении количества мигрантов, которые получают правовой статус в США ежегодно.

Изменения могут коснуться тех, кто когда-либо использовал ряд популярных программ социального обеспечения, в том числе Obamacare.

Иммиграционные адвокаты и исследователи в области здравоохранения считают, что изменение системы легальной иммиграции может повлиять на более чем 20 млн иммигрантов.

ЧитайтеТрамп сделал важное заявление по семьям мигрантов

Недавно президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий разделение семей нелегальных мигрантов.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Twitter заблокировал аккаунт пенсионерки, писавшей по 14 часов о Трампе
КНДР
Не возлагаем избыточных надежд – Белый дом о разоружении КНДР
Пол Манафорт
Бухгалтер Манафорта призналась в подделке документов
Луї Армстронг
Легенда джаза – Луи Армстронг и его лучшие хиты
Самые странные законы мира: езда с открытыми глазами и поход к врачу с разрешения мужа
Искал еду! В США медведь застрял в авто и изуродовал салон
Володимир Путін
Путин доигрался. На что нацелены новые санкции США
Агент Кремля более 10 лет шпионил в посольстве США – Guardian
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка