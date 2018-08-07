Twitter заблокировал аккаунт пенсионерки, писавшей по 14 часов о Трампе

Twitter начал на время замораживать или удалять учетные записи, принадлежащие реальным людям, но их поведение в соцсети было похоже на ботов.

Один такой аккаунт принадлежит 70-летней бабушке Нине Томасиески, которая 14 часов в день пишет до тысячи постов в день в поддержку президента США Дональда Трампа, пишет AP.

– Она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тыс. подписчиков, – говорится в сообщении.

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Бабушка живет в Теннеси. Ее телевизор круглосуточно транслирует канал Fox News и начинает писать твиты она еще до рассвета.

– Я старалась не превышать лимит в тысячу твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное – помогать моему президенту, – сказала Томасиески.

Ранее Факты ICTV писали, что сын экс-президента США Рональда Рейгана Рон уверен, что сторонники Дональда Трампа смогли бы выбрать Владимира Путина президентом Соединенных Штатов.

Фото: dreamstime.