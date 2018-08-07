ЕС ужесточает правила получения гражданства

В Еврокомиссии планируют в сентябре опубликовать новые нормы относительно предоставления гражданства странами-членами ЕС.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Еврокомиссия призывает страны ЕС к большей сдержанности при предоставлении гражданства выходцам из третьих стран, сообщает издание Spiegel.

– Еврокомиссия следит за развитием ситуации с так называемыми “золотыми паспортами” с большим беспокойством, – говорится в сообщении.

По словам еврокомиссара, в последние годы возросло количество паспортов стран ЕС, полученных исключительно на основании осуществленных инвестиций в экономику страны или в результате приобретения дорогостоящей недвижимости.

В отчете упоминаются, например, Кипр, Мальта и Греция, которые выдают много долгосрочных разрешений на проживание (так называемые “золотые визы”) или полноценное гражданство лицам с Китая или бывших республик СССР.

– Мы не хотим никаких троянских коней в Евросоюзе. Некоторые страны-члены должны прилагать больших усилий, чтобы их гражданство не получали преступники, которые могут навредить безопасности Европы или отмывать деньги, – добавила Юрова.

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К слову. Украина заняла 80-е место из 209 в рейтинге самых привлекательных гражданств мира. За год страна поднялась на 19 позиций благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.