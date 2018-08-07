За взлом. В Беларуси задержали главного редактора Tut.by

Следственный комитет Белоруссии задержал главного редактора сайта Tut.by Марину Золотову по подозрению во взломе государственного информагентства БелТА.

В Белоруссии задержали трех журналисток по подозрению о взломе сайта государственного информагентства БелТА, среди которых главный редактор интернет-издания Tut.by Марина Золотова, сообщается на сайте следственного комитета Белоруссии.

Среди задержанных также редактор новостей Tut.by Анна Калтыгина и журналистка агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.

– Выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА. На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия, – говорится в сообщении.

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К слову, на юге Испании, в городе Марбелья, задержали криминального авторитета, который считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии, а также двух его сообщников.