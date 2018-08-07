PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / За взлом. В Беларуси задержали главного редактора Tut.by/

За взлом. В Беларуси задержали главного редактора Tut.by

Следственный комитет Белоруссии задержал главного редактора сайта Tut.by Марину Золотову по подозрению во взломе государственного информагентства БелТА.

Наручники

В Белоруссии задержали трех журналисток по подозрению о взломе сайта государственного информагентства БелТА, среди которых главный редактор интернет-издания Tut.by Марина Золотова, сообщается на сайте следственного комитета Белоруссии.

Среди задержанных также редактор новостей Tut.by Анна Калтыгина и журналистка агентства БелаПАН Татьяна Коровенкова.

– Выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БелТА. На протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тыс. несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия, – говорится в сообщении.

Читайте: Убийство Олешко: задержаны пятеро подозреваемых

К слову, на юге Испании, в городе Марбелья, задержали криминального авторитета, который считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии, а также двух его сообщников.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

В Беларуси перевернулся автобус с 53 пассажирами. Среди них – украинцы
Жителей белорусского города напугало “торнадо”
Лицом в огонь: девушка прыгала через купальский костер и упала
Олимпийская чемпионка Домрачева уходит из биатлона
Лукашенко: Мы на фронте, у нас могут развязать войну как в Украине
Военный БМП раздавил легковой автомобиль с водителем внутри
Позовем Россию: реакция Беларуси на базу США в Польше
Украинские дети разбились в Беларуси: есть погибший, 6 травмированных
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка