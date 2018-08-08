Отравление Скрипалей: США введут новые санкции против РФ

США введут 22 августа новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря государственного департамента США Хизер Нойерт.

По ее словам, Россия использовала нервно-паралитический газ Новичок для попытки убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российские власти своими действиями нарушила международное право, поэтому, согласно закону об уничтожении химического и биологического оружия, 6 августа 2018 США приняли решение о введении антироссийских санкций.

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Госдеп в 15-дневный срок сообщит Конгрессу о новых санкциях, после чего они вступят в силу. Это произойдет ориентировочно 22 августа.

Однако в заявлении не указывается, какие именно санкции введет Вашингтон.

Ранее Факты ICTV писали, что сенаторы США готовят законопроект о новых санкциях против РФ и предлагают признать Россию государством-спонсором терроризма.

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