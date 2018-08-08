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Путин передал Трампу записку с предложением – СМИ

На встрече в Хельсинки президент РФ Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу записку с рядом предложений по дальнейшему сокращению вооружений и урегулированию конфликтов в Европе.

Дональд Трамп і Володимир Путін

Об этом сообщает Politico со ссылкой на полученный документ на русском языке, который был памяткой для переговоров Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Документ называется Диалог по вопросам контроля над вооружениями. В нем говорится о продлении срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, заканчивающегося в 2021 году.

В записке отмечается, что Россия остается приверженной Договору о ракетах средней и меньшей дальности, а также предложено принять меры для того, чтобы избежать “инцидентов при военной деятельности в Европе”.

Также в списке предложений, которые Путин передал Трампу, содержится идея о заключении нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

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Кроме того, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления “дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями”.

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа.

Представитель Совета нацбезопасности Гарретт Маркиз заявил, что Трамп не получал никаких предложений от Путина в письменном виде.

Напомним, после встречи президентов США и РФ в Хельсинки стало известно, что Путин может приехать в Вашингтон по приглашению Трампа уже осенью.

Правда позже появилась информация о том, что Трамп отложил встречу с Путиным из-за расследования специального прокурора о возможном сговоре штаба президента США с Россией.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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