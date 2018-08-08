РФ и Китай создают оружие, от которого у США нет защиты – американский генерал

Россию и Китай сложно назвать друзьями США, поскольку они стремительно создают гиперзвуковое оружие, от которого у Штатов пока нет защиты.

Об этом заявил американский генерал, главнокомандующий ядерными силами США Джон Хайтен на симпозиуме по ракетно-космической обороне в Хантсвилле (штат Алабама), передает Голос Америки.

– Нельзя назвать их нашими друзьями, если они создают оружие, которое может уничтожить Соединенные Штаты Америки, и поэтому нам нужно наращивать свой потенциал, чтобы иметь возможность для реагирования, – считает он.

По его словам, Пентагон реализует около 10 программ, связанных с защитой от нового вида оружия.

– Мне всегда хотелось, чтобы мы начали работу над гиперзвуковым оружием 5 или 10 лет назад, потому что тогда нам не пришлось бы волноваться. Но мы этого не сделали, поэтому нам нужно активизироваться сейчас, чем мы и занимаемся, – сказал Хайтен.

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Напомним, в марте Владимир Путин объявил об успешном испытании и принятии на вооружение гиперзвукового оружия и испытаниях новой ракеты с ядерным двигателем.

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