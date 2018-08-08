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Спонсор терроризма. США готовят новые санкции против РФ

Сенаторы США готовят законопроект о новых санкциях против РФ и предлагают признать Россию государством-спонсором терроризма.

Санкції проти РФ

Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018 (DASKAA) внесли в Сенат США на прошлой неделе, сообщает Коммерсантъ.

Москву обвиняют в поддержке сепаратистов на территории Украины, Грузии и Молдавии, а также режима Башара Асада.

Документ предусматривает ввести в единую базу все существующие санкции против РФ и создать в Белом доме специальный санкционный офис для координации действий США с европейскими странами.

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Кроме того, сенаторы предлагают создать Национальный объединенный центр для ответа на гибридные угрозы, который будет бороться с российским влиянием в мире и США.

В случае принятия законопроекта, Дональда Трампа заставят эффективнее выполнять акт CAATSA, в рамках которого предложено обновить кремлевский список и начать поиск активов и денег Путина по всему миру.

Ранее американские сенаторы призвали США подготовить новые санкции против России, чтобы предотвратить вмешательство в выборы.

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