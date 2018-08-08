PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Трамп готов провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном/

Трамп готов провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов ко второй встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп готов к еще одной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters.

– Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон сказал, что Трамп в недавнем письме Киму предложил отправить Помпео (госсекретарь США – Ред.) в Северную Корею. Также сам Трамп был готов встретиться с Кимом в любое время, – говорится в сообщении.

Читайте: Не возлагаем избыточных надежд – Белый дом о разоружении КНДР

К слову, разведка США получила данные о том, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка