Трамп готов провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов ко второй встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп готов к еще одной встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Reuters.

– Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон сказал, что Трамп в недавнем письме Киму предложил отправить Помпео (госсекретарь США – Ред.) в Северную Корею. Также сам Трамп был готов встретиться с Кимом в любое время, – говорится в сообщении.

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К слову, разведка США получила данные о том, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты.