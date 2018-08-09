Глобальное потепление: как повлияет изменение климата на Украину и что ждет Землю

Изменение климата на планете тревожит ученых и мировое сообщество. Какие причины климатических изменений, что прогнозируют Земле и как глобальное потепление отразится на Украине – читайте в материале Фактов ICTV.

Вы ведь задумывались уже о том, что Земля стремительно нагревается?

Если же раньше это движение можно было назвать трусцой, то сейчас это превращается в полноценный галоп.

Если коротко

Только в этом году по всей планете произошло необычное количество штормов, внезапных наводнений, засух, палящих жарких волн и рекордного уровня ледяного покрова в Арктике.

Во многих частях Европы, Канады, США и на Дальнем Востоке наблюдались необычные погодные условия, в том числе цунами, землетрясения, лесные пожары, разрушительные наводнения и ужасные вулканы.

Разумеется, виновником является потепление планет, которое ускоряется из-за резкого всплеска парниковых газов, вызывая изменение климата во всем мире.

Что может произойти

Ученые утверждают, что такие климатические изменения приведут к увеличению температур и усилению засух на юге Европы.

В результате:

уменьшение водных ресурсов;

уменьшение выработки гидроэлектроэнергии;

уменьшение продукции сельского хозяйства;

ухудшение условий туризма.

Изменение климата в нынешнем столетии в разы увеличит количество жертв аномальной жары, особенно в тропических и субтропических странах, подсчитала международная группа ученых. Исследование опубликовано в журнале PLoS Medicine.

– В будущем волны жары будут более частыми, более интенсивными и будут длиться дольше. Если мы не найдем способ смягчить изменение климата и помочь людям адаптироваться к нему, нас ждет большой рост числа смертей от волн жары, особенно в бедных странах на экваторе, – отмечает Юймина Го (Yuming Guo) из университета Монаша в Мельбурне.

Кроме этого, глобальное потепление сократит снежный покров и ускорит отступление горных ледников.

В результате:

увеличение риска сильных паводков и катастрофических наводнений на реках;

усиление летних осадков в Центральной и Восточной Европе,

увеличение частоты лесных пожаров, пожаров на торфяниках, сокращение продуктивности лесов;

рост неустойчивости грунтов в Северной Европе;

усиление эрозии берегов.

Знаменитости и экология

Не только мировое сообщество печется проблемами изменениями климата, но и жители планеты самостоятельно создают организации и флешмобы по защите окружающей среды.

Кроме того, многие знаменитости также распространяют полезную информацию и помогают в решении глобальной проблемы.

Например, вот уже несколько лет Джонни Депп проживает в “зеленом“ экологичном доме, где вся энергия черпается от солнечных батарей, горят энергосберегающие лампочки и т.д.

Звезда расходует минимум энергии на электричество и отопление. Также Депп часто участвует в разнообразных акциях и митингах, посвященных глобальным проблемам современности – в частности, загрязнению природы.

А вот Камерон Диаз является лидером небольшой организации под названием 60 секунд на спасение планеты.

Члены этого союза делают минутные видеоролики, в которых ясно и доходчиво рассказывают о глобальных проблемах человечества.

Брэд Питт, к примеру, постоянно выступает на конференциях, посвященных проблемам глобального потепления и загрязнения воздуха.

Также актер ежегодно выделяет около 5 млн. долларов на строительство экологически чистых домов и 3 миллиона – на защиту лесов.

А вы знали, что Леонардо Ди Каприо в 2014 году был назначен послом мира ООН по проблемам климата?

19 января 2016 года Лео на Всемирном экономическом форуме в Давосе получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды. Создав в 1998 году фонд Leonardo DiCaprio Foundation, он выделил более $30 млн на развитие 70 инновационных проектов в сфере защиты окружающей среды в 40 странах.

Так вот, он постоянно рассказывает о проблемах окружающей среды и о том, как мировое сообщество борется с ними.

– Почти каждый континент пережил многократные рекордные тепловые рекорды в этом году. Мы должны использовать наши голоса для решения климатического кризиса, – пишет Лео.

А теперь давайте более детально рассмотрим, что же происходит на планете Земля, кто виноват, что ждет Украину и как это предотвратить.

Глобальное потепление

За последние полвека температура на юго-западе Антарктики, на Антарктическом полуострове, возросла на 2,5°C.

В 2002 году от шельфового ледника Ларсена площадью 48000 км, расположенного на Антарктическом полуострове, откололся айсберг площадью 3250 км².

А в 2017 от ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся 3,6-километровый айсберг. Ледник уже потерял примерно четвертую часть от общего объема “потери” льда в Антарктиде, пишет Popular Mechanics.

Отмечается, что причиной деградации ледяного щита Антарктиды в данном случае является подтопление его основания теплой океанской водой.

В графике Всемирной метеорологической организации можно проследить тенденции изменения температурного фона на планете.

Как сообщает Phys.org, темпы повышения уровня океана ускоряются примерно на 0,08 мм/год. Это означает, что к 2100 году скорость подъема воды достигнет 10 мм/год или более.

Это ускорение, причиной которого в основном являются тающие ледники Гренландии и Антарктиды, имеет потенциал удвоить темпы роста мирового океана к 2100 в сравнении с прогнозами, что предусматривали большее постоянство в росте – более 60 см вместо 30, – говорит Стив Нерем, профессор Колорадского университета в Боулдере.

– В 2017 году мы наблюдаем значительные изменения по всей планете, которые бросают вызов пределам нашего понимания климатической системы. Сейчас мы находимся на неизученной территории, – сказал директор программы Всемирного исследования климата в ВМО Дэвид Карлсон.

Впоследствии, такое увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы будет сильнее ощущаться над материками, чем над океанами.

Это в будущем может вызвать коренную перестройку природных зон материков. Смещение ряда зон в арктических и антарктических широтах отмечается уже сейчас.

Уровень углекислого газа

Доминирующие парниковые газы, выброшенные в атмосферу – углекислый газ, метан и закись азота – достигли новых рекордных высот.

Документ включает данные, собранные 524 учеными, которые работают в 65 странах.

По данным доклада нацуправления по контролю климата США, уровень углекислого газа в прошлом году вырос на 2,2%.

Так, глобальная средняя концентрация углекислого газа на поверхности Земли на 2017 год составила 405,0 ± 0,1%, что на 2,2% больше, чем за 2016 год, и является современным рекордом атмосферных измерений за последние 800 000 лет.

Глобальный рост с начала 1960-х годов уровня выбросов CO2 увеличился почти в четыре раза.

Напомним, возраст Земли составляет 4,54 млрд лет (4,54·109 лет ±1%)

Сайт CO2 дает таблицу помесячного сравнения уровня углекислого газа на Земле, начиная с 1958 года.

Что ждет Украину

Глобальное потепление по-разному проявляется на разных уголках планеты. На полюсах, конечно, изменения будут более ощутимы.

– В отдельных частях Земли бывают аномальные месяца – с резкими и не типичными изменениями погоды. Так природа пытается компенсировать стремительные климатические изменения, – объясняет Фактам ICTV ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Она также добавляет, что в Украине пока нет масштабных явлений, вызванных климатическими изменениями.

Однако на территории нашей страны уже отмечается высокий температурный фон.

Так, согласно сравнительным данным с 1980 по 2010 гг., средние температурные значения повысились на 1,1°С.

В течение последних лет в Украине почти вдвое возросла повторяемость дней с максимальными температурами летом, которые превышают 35 и даже 40°С.

А вот старший международный консультант ФАО Тамара Кутонова говорит, что быстрые изменения климата негативно сказываются на лесах Украины.

При нынешних темпах повышения среднегодовой температуры будет уменьшаться эффективность осадков. Уже через 10 лет Украина может столкнуться с явлением усиления засушливости.

Есть угроза перехода лесостепной зоны, которая является зоной неустойчивого влагообеспечения, в степную зону. В целом, 70% территории Украины могут стать зоной недостаточного влагообеспечения в конкретный период года.

Засухи будут наблюдаться и в районах, для которых они раньше не были характерны.

Как предотвратить

Изменения климата, которые мы сейчас наблюдаем, во многом являются антропогенными – только до 30% связаны с природными изменениями, на 70% они зависят от деятельности человека.

Каждый из нас, вне зависимости от места проживания, может помочь в решении проблемы изменения климата путем сокращения выбросов углерода в повседневной жизни.

Например, мы можем перерабатывать отходы, ходить пешком или ездить на велосипеде, вместо того, чтобы использовать машину, выключать из сети не используемые электроприборы, и это лишь малая часть из того, что может быть сделано.

ООН является сегодня крупнейшей международной организацией, занимающей лидирующие позиции в решении проблемы климатических изменений.

Принятие таких документов, как Рамочная конвенция ООН об изменении климата, Киотский протокол и Копенгагенское соглашение, явились важным шагом в развитии международного сотрудничества в области глобального изменения климата.

Кстати, Украина одна из первых в Европе подписала и ратифицировала Парижское климатическое соглашение, которое принято на смену Киотскому протоколу.

Напомним, Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года.

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Если же государства не предпримут неотложных мер для снижения выбросов, содержание парниковых газов в атмосфере может увеличиться еще в 2-3 раза.

Такой уровень потепления приведет к гибели тысяч животных и растений, и станет прямой угрозой здоровью и жизни человека.

Валерия Малицкая

Фото: L.W./Unsplash, Stuart C. Wilson/Getty Images