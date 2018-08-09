Новые санкции США обвалили рубль и акции банков в РФ

На фоне новостей о новых американских санкциях в РФ резко упал в цене рубль, а также обвалились акции крупнейших российских банков и компании Аэрофлот.

Утром 9 августа доллар в России стоит 66,7 рубля, евро – 77,3 рубля. Падение за сутки составило свыше двух рублей, говорят данные торгов на Московской бирже.

Кроме того, резко подешевели акции Аэрофлота. Стоимость бумаг компании падала на 12,2% к закрытию торгов среды (до 98,15 руб.).

Утром 9 августа цена скорректировалась до 101,05 руб. (-9,57%).

Одновременно с этим падают в цене акции крупнейших российских банков. К примеру, акции Сбербанка упали на 4,26%, ВТБ — на 2,37%.

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Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Накануне стало известно, что сенаторы готовят законопроект, которым предлагают признать РФ спонсором терроризма.

Фото: Pixabay