США могут разорвать дипотношения с РФ – The Washington Post

США введут запрет на торговлю с РФ и могут приостановить действие дипломатических отношений, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США.

По словам официального представителя Госдепа, санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с РФ, включая запрет предоставления лицензий на отправку отдельных товаров в США, таких как электронные устройства.

– Если Россия не согласится в течение 90 дней остановить использование всего химического оружия и позволить проверку для подтверждения его ликвидации, дополнительно введенные меры могут привести к приостановке действия дипломатических отношений, – говорится в статье.

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Кроме этого, Вашингтон в таком случае может прекратить практически всю торговлю между странами и запретить права на посадку для российских авиалиний.

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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