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США могут разорвать дипотношения с РФ – The Washington Post

США введут запрет на торговлю с РФ и могут приостановить действие дипломатических отношений, если Россия не избавится от всего химического и биологического оружия под контролем международного сообщества.

США Росія

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на Госдеп США.

По словам официального представителя Госдепа, санкции могут иметь существенное влияние на торговлю с РФ, включая запрет предоставления лицензий на отправку отдельных товаров в США, таких как электронные устройства.

– Если Россия не согласится в течение 90 дней остановить использование всего химического оружия и позволить проверку для подтверждения его ликвидации, дополнительно введенные меры могут привести к приостановке действия дипломатических отношений, – говорится в статье.

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Кроме этого, Вашингтон в таком случае может прекратить практически всю торговлю между странами и запретить права на посадку для российских авиалиний.

Напомним, 22 августа США введут новые санкции против России из-за отравления в Великобритании экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Фото: Dreamstime

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