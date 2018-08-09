В США пообещали создать космические войска до 2020 года

В Белом доме заявили, что США создадут космические войска до 2020 года.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что из-за растущей конкуренции и угрозы со стороны России и Китая Америка создаст космические силы, которые станут шестым родом американских войск, сообщает Associated Press.

– Пришло время написать следующую большую главу в истории наших вооруженных сил, чтобы подготовиться к следующему полю боя, где лучшие и самые смелые представители Америки будут сдерживать и побеждать новое поколение угроз для нашего народа, для нашей нации. Пришло время создать космические силы Соединенных Штатов, – сказал Пенс.

Важность создания нового рода войск объясняется тем, что США все больше полагаются на спутники, которые трудно защитить в космосе.

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Ранее стало известно о том, что Китай и Россия работают над созданием космического оружия.