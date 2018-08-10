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Родители Мелании Трамп получили американское гражданство

Родители первой леди США Мелании Трамп, Виктор и Амалия Кнавс, в четверг получили американское гражданство.

Меланія Трамп

Об этом сообщает телеканал NBC New York.

– Виктор и Амалия Кнавс, оба в возрасте 70-ти лет, приняли присягу и получили гражданство на специальной частной церемонии в Нью-Йорке, – говорится в сообщении.

Родители Мелании Трамп – словенские иммигранты: отец – бывший автодилер, а мать – работница текстильной фабрики. Они жили в Штатах как постоянные резиденты.

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При этом их адвокат подчеркнул, что Кнавсы лично подавали документы на гражданство по обычной процедуре, однако не сказал, как они получали так называемые зеленые карты, которые дают разрешение на постоянное проживание.

Кстати, недавно Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику США.

Фотоdreamstime.com

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