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Медведев назвал усиление санкций США объявлением экономической войны

В России заявили, что будут воспринимать усиление санкций со стороны США как объявление войны.

США Росія

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ужесточение санкций со стороны США будут воспринимать как объявление экономической войны, передает ТАСС.

По его словам, войной будут считать что-то вроде запрета деятельности банков или использования той или иной валюты.

– И на эту войну необходимо, нужно будет реагировать – экономическими методами, политическими методами, а, в случае необходимости, и другими методами. И наши американские друзья это должны понимать, – сказал Медведев.

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Напомним, США введут 22 августа новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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