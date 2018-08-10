На грузинском курорте выпал августовский снег

На популярном курорте Гудаури в Грузии в четверг, 9 августа, выпал снег.
Снимками и видео непогоды пользователи соцсетей начали делиться на своих страницах.
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Гудаури находится всего в 120 км от Тбилиси в Казбекском муниципалитете. Курорт располагается в горной местности на высоте почти 2,2 тыс. м. В основном снег лежит высоко в горах, но не выпадает летом в курортной зоне.
Ранее Факты ICTV писали, что метеорологи в последние дни регистрируют аномально высокую температуру в странах Северного полушария с умеренным климатом.
Фото и видео: Giorgi Gomiashvili
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