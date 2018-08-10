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Россия проиграла суд с ЕС по газу

России в споре с Евросоюзом не удалось добиться изъятия из газовой директивы требования разделения по собственности функций по транспортировке и производству трубопроводного газа.

Об этом говорится в докладе ВТО, пишет Reuters.

Не удалось России также оспорить исключение из газовой директивы ЕС требований для промышленных трубопроводов, а также преференции для поставщиков сжиженного природного газа.

Разбирательства с ЕС в рамках ВТО были инициированы Россией в апреле 2014 года с целью оспорить ряд требований Третьего энергетического пакета, которые, по мнению РФ, приводили к дискриминации российского газа и монополиста на рынке трубопроводного экспорта – Газпрома.

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Третейская группа признала несоответствующими нормам ВТО три из шести требований России.

Речь идет о количественных ограничениях поставок российского газа по газопроводу OPAL, который является продолжением Северного потока, и требовании продажи определенного объема газа на открытом рынке.

Ранее Факты ICTV писали, что в Грайфсвальдском заливе началась укладка первых труб газопровода Северный поток–2.

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня.

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