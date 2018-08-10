Рубль падает второй день. Курс обрушился до минимума 2016 года

10 августа курс доллара в России превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.
Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
К 10.23 курс доллара доходил до 67,12 руб. Курс евро в начале торгов снизился и составил 76,89 руб.
Стоимость бивалютной корзины выросла на 18,86 копейки – до 71,47 рубля.
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Напомним, курс рубля начал стремительно падать после объявления о новых санкциях США против РФ.
9 августа в РФ резко упал курс рубля, а также обвалились акции крупнейших российских банков и компании Аэрофлот.
Фото: Рixabay
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