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Рубль падает второй день. Курс обрушился до минимума 2016 года

10 августа курс доллара в России превысил 67 рублей впервые с 3 августа 2016 года.

Російський рубль

Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

К 10.23 курс доллара доходил до 67,12 руб. Курс евро в начале торгов снизился и составил 76,89 руб.

Стоимость бивалютной корзины выросла на 18,86 копейки – до 71,47 рубля.

Читайте: Спонсор терроризма. США готовят новые санкции против РФ

Напомним, курс рубля начал стремительно падать после объявления о новых санкциях США против РФ.

9 августа в РФ резко упал курс рубля, а также обвалились акции крупнейших российских банков и компании Аэрофлот.

Фото: Рixabay

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