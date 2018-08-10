Отменено 400 рейсов! В Европе бастуют пилоты Ryanair

В Европе пилоты Ryanair начали масштабную забастовку, пострадает более 55 тыс. пассажиров.

По словам представителя немецкого профсоюза пилотов Cockpit, забастовка началась в 3.01 часов (4.01 часов по Киеву) 10 августа и продлится 24 часа, сообщает DW.

В связи с забастовкой, проходящей в Германии, Бельгии, Швеции, Ирландии и Нидерландах, руководство авиаперевозчика аннулировало около 400 рейсов.

При этом больше всего рейсов – 250 – отменили в Германии. Аннулированы практически все рейсы, которые должны были стартовать из немецких аэропортов утром 10 августа. Лишь днем из Германии вновь начнут вылетать самолеты Ryanair, речь идет об обратных рейсах в другие страны, не охваченные протестом пилотов.

В общей сложности от забастовки пострадают около 55 тысяч пассажиров, из них – более 42 тысяч в Германии. Им предложено перенести полет на другой день или получить назад деньги за билет. Выплату других компенсаций пассажирам руководство Ryanair отклоняет.

Ранее Факты ICTV писали, что ирландский лоукостер Ryanair уже отменял до 300 рейсов в сутки 25 и 26 июля в Испании, Португалии и Бельгии из-за забастовки бортпроводников в этих трех странах.