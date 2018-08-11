Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

Владельцы акций компании Tesla подали иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска из-за его твита о том, что он хочет превратить компанию из публичной в частную.

Как сообщает Bloomberg, акционеры обвиняют Маска в мошенничестве и манипулировании акциями.

– Заявление Маска о том, что он обеспечил финансирование, было особенно значимым и вызвало весомое движение на рынке. Поскольку Маск не обеспечил финансирование и выдал на рынок неправдивую и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции путем приобретения акций по искусственно завышенным ценам. Очевидно, все покупатели ценных бумаг Tesla также пострадали, – заявил в жалобе акционер Калман Айзекс.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает, действительно ли Маск намерен сделать компанию Tesla публичной.

К слову, Маск может выпустить смартфон.

Напомним, после твата главы Tesla Илона Маска, акции компании выросли на 7%.

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