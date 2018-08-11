PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска/

Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска

Владельцы акций компании Tesla подали иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска из-за его твита о том, что он хочет превратить компанию из публичной в частную.

Как сообщает Bloomberg, акционеры обвиняют Маска в мошенничестве и манипулировании акциями.

– Заявление Маска о том, что он обеспечил финансирование, было особенно значимым и вызвало весомое движение на рынке. Поскольку Маск не обеспечил финансирование и выдал на рынок неправдивую и вводящую в заблуждение информацию, продавцы акций Tesla были вынуждены покрыть свои позиции путем приобретения акций по искусственно завышенным ценам. Очевидно, все покупатели ценных бумаг Tesla также пострадали, – заявил в жалобе акционер Калман Айзекс.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США рассматривает, действительно ли Маск намерен сделать компанию Tesla публичной.

К слову, Маск может выпустить смартфон.

Напомним, после твата главы Tesla Илона Маска, акции компании выросли на 7%.

Фото: Joshua Lott/Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Денуклеаризация: КНДР отвергает все предложения США
Російський рубль
Рубль падает второй день. Курс обрушился до минимума 2016 года
Рецензия на Mamma Mia! 2: танцующий Броснан и отсутствие Стрип
Меланія Трамп
Родители Мелании Трамп получили американское гражданство
Астронавт
В США пообещали создать космические войска до 2020 года
Новые санкции США обвалили рубль и акции банков в РФ
Отравление Скрипалей: США введут новые санкции против РФ
Санкції проти РФ
Спонсор терроризма. США готовят новые санкции против РФ
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка