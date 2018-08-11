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Денуклеаризация: КНДР отвергает все предложения США

Пхеньян отклонил предложения Соединенных Штатов Америки по денуклеаризации Северной Кореи.

Об этом сообщает CNN.

США сделали и продолжают делать конкретные предложения относительно начала и конечной точки денукреаризації.

Но в КНДР отклонили все предложения, назвав их “бандитскими”.

Сообщается, что поскольку на саммите лидеров США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не устанавливали никаких временных рамок относительно ядерного разоружения, это позволяет обоим сторонам толковать эту договоренность, как они желают.

Читайте: Не возлагаем избыточных надежд – Белый дом о разоружении КНДР

Напомним, разведка США получила данные о том, что КНДР продолжает производить новые межконтинентальные баллистические ракеты.

Фото: Korea Summit Press Pool/Getty Images

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