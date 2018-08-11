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Эстонцы потеряли случайно выпущенную ракету класса воздух-воздух

Силы обороны Эстонии после тщательной проверки не обнаружили в районе предполагаемого падения ракету воздух-воздух, выпущенную 7 августа по ошибке с истребителя ВВС Испании.

Военнослужащие 1-й пехотной бригады проверили металлодетекторами территорию около 600 квадратных метров и затем осмотрели около 200 гектаров, сообщает Интерфакс, передает Lenta.ru.

– Так как в почве было обнаружено множество ложных сигналов, то мы с помощью экскаваторов убрали поверхностный слой почвы на глубину примерно полуметра и продолжили поиски с помощью глубинных детекторов, — рассказал руководивший работами начальник центра разминирования Сил обороны Эстонии капитан Кармо Саар.

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Он не исключил, что детектор не смог обнаружить алюминиевые куски ракеты в толстом слое глины на такой глубине.

Поиски ракеты будут продолжены с воздуха, пообещал командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Валге, но не исключил, что ее не смогут найти, если она упала в болотистую почву.

Ранее Факты ICTV писали, что в Японии ракета взорвалась сразу после старта.

Фото: dreamstime.

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