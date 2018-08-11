Обвал рубля и свержение власти – что ждет Путина и при чем здесь 11 августа

Украинский астролог Влад Росс в комментарии Фактам ICTV рассказал, почему именно 11 августа станет точкой обратного отчета для Владимира Путина и что может произойти в России в ближайшие полгода.

Астролог Влад Росс рассказал о том, что великий пророк всех времен и народов Мишель Нострадамус в своей 10 центурии написал, что в августе 1999 года спустится с небес царь ужаса.

Воскреснет “новый Чингисхан” – и до, и после этого будет править Марс, то есть война.

Астролог обьяснил, что значат эти слова, о ком они могут быть и что ждет этого человека.

Далее – прямая речь

11 августа

– Великий пророк видел, что какой-то ужасный человек придет к власти в 1999 году. Как раз в это время своим приемником Борис Ельцин назначил Владимира Путина. Это было 9 августа 1999 года вблизи затмения 11 августа – точно в Метонов цикл.

Справка: Метонов цикл — промежуток времени в 6939 дней 14 часов 15 минут, служащий для согласования продолжительности и солнечного года в лунно-солнечном календаре.

Так, если человека приводят к власти в какое-то затмение – это человек фатальный. Он может быть ужасным и сумасбродным.

Примечательно, что, кроме прихода Путина к власти, в августе больше ничего не случилось.

Как раз август этого года будет началом падения Владимира Путина. Я обещал, что в августе будет очень ужасная ситуация в России. Это могут быть техногенные катастрофы, экономический кризис и так далее.

Рубль уже начал обваливаться. Обвал рейтинга Путина на 20-30%. Все ведет к тому, что будут очень жесткие санкции и свержение “путинской власти”.

Ситуация после затмения будет проигрываться в течении полугода. Это будут и коллапсы, и дисбаланс, и свержение.

Путин может попробовать устоять у власти и противостоять звездам, но все идет к тому, что свержение уже началось.

Приметы

– Я свято верю в приметы.

Помните, перед Януковичем на инаугурации закрылись двери? У Порошенко упал солдат – это символ того, что война будет идти, пока его срок не завершится, а у Путина флаг не поднялся до конца.

Это говорит о том, что до конца срока он точно не досидит. И, если первые 19 лет ему везло, то дальше будет полное невезение.

Единственное, что его может спасти – так сказать магический акт – если он отпустит Сенцова. Тогда он будет еще у власти.

Если этого не произойдет и Олег Сенцов будет принесен в жертву, у Путина не будет никаких шансов удержаться у власти.

У Сенцова дата рождение – предыдущее солнечное затмение. Это говорит о том, что человеку будет трудно выстоять при сложившихся обстоятельствах.

Напомним, Путин дал обещание Макрону относительно Сенцова.