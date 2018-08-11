PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Обвал рубля и свержение власти - что ждет Путина и при чем здесь 11 августа/

Обвал рубля и свержение власти – что ждет Путина и при чем здесь 11 августа

Украинский астролог Влад Росс в комментарии Фактам ICTV рассказал, почему именно 11 августа станет точкой обратного отчета для Владимира Путина и что может произойти в России в ближайшие полгода.

Астролог Влад Росс рассказал о том, что великий пророк всех времен и народов Мишель Нострадамус в своей 10 центурии написал, что в августе 1999 года спустится с небес царь ужаса.

Воскреснет “новый Чингисхан” – и до, и после этого будет править Марс, то есть война.

Астролог обьяснил, что значат эти слова, о ком они могут быть и что ждет этого человека.

Далее – прямая речь

11 августа

– Великий пророк видел, что какой-то ужасный человек придет к власти в 1999 году. Как раз в это время своим приемником Борис Ельцин назначил Владимира Путина. Это было 9 августа 1999 года вблизи затмения 11 августа – точно в Метонов цикл.

Справка:

Метонов цикл — промежуток времени в 6939 дней 14 часов 15 минут, служащий для согласования продолжительности лунного месяца и солнечного года в лунно-солнечном календаре.

Так, если человека приводят к власти в какое-то затмение – это человек фатальный. Он может быть ужасным и сумасбродным.

Примечательно, что, кроме прихода Путина к власти, в августе больше ничего не случилось.

Как раз август этого года будет началом падения Владимира Путина. Я обещал, что в августе будет очень ужасная ситуация в России. Это могут быть техногенные катастрофы, экономический кризис и так далее.

Рубль уже начал обваливаться. Обвал рейтинга Путина на 20-30%. Все ведет к тому, что будут очень жесткие санкции и свержение “путинской власти”.

Ситуация после затмения будет проигрываться в течении полугода. Это будут и коллапсы, и дисбаланс, и свержение.

Путин может попробовать устоять у власти и противостоять звездам, но все идет к тому, что свержение уже началось.

Приметы

– Я свято верю в приметы.

Помните, перед Януковичем на инаугурации закрылись двери? У Порошенко упал солдат – это символ того, что война будет идти, пока его срок не завершится, а у Путина флаг не поднялся до конца.

Это говорит о том, что до конца срока он точно не досидит. И, если первые 19 лет ему везло, то дальше будет полное невезение.

Единственное, что его может спасти – так сказать магический акт – если он отпустит Сенцова. Тогда он будет еще у власти.

Если этого не произойдет и Олег Сенцов будет принесен в жертву, у Путина не будет никаких шансов удержаться у власти.

У Сенцова дата рождение – предыдущее солнечное затмение. Это говорит о том, что человеку будет трудно выстоять при сложившихся обстоятельствах.

Напомним, Путин дал обещание Макрону относительно Сенцова.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Грузовики РФ незаконно пересекли границу Украины на Донбассе – ОБСЕ
Политзаключенные в РФ: Украина направила иск в ЕСПЧ
Россия проиграла суд с ЕС по газу
Принудить к миру. Почему Россия “спасает” войной соседей, которые развиваются
Російський рубль
Рубль падает второй день. Курс обрушился до минимума 2016 года
США Росія
Медведев назвал усиление санкций США объявлением экономической войны
Наступление РФ на Донбассе. В Украине оценили угрозы
Конфликт Венгрии с Украиной: Закарпатье может повторить судьбу Крыма?
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка