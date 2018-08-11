Грузовики РФ незаконно пересекли границу Украины на Донбассе – ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал колонны грузовиков, которые ночью пересекали границу России с Украиной в районе, где нет контрольно-пропускных пунктов.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

На Youtube-канале ОБСЕ опубликованы избранные кадры видео, снятого 7 августа с помощью БПЛА.

Читайте: Блокирование миссии ОБСЕ. Что РФ скрывает на Донбассе

Так, 7 августа в 22.15 БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил колонну из восьми шестиколесных грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками, которые двигалась на восток по дороге возле населенный пункт Чистяковое, который находится не под контролем Украины.

Около населенного пункта Маныч,что примерно в 3,5 км от границы между Украиной и Российской Федерацией, колонна повернула на восток на грунтовую дорогу, которая проходит через границу.

После этого беспилотник ОБСЕ зафиксировал вторую колонну из восьми грузовых машин, которая двигалась в западном направлении от границы с РФ этой же грунтовой дорогой. Две колонны проехали друг мимо друга.

Примерно в 23.25 БПЛА снял момент возврата первой колонны из Украины этой же грунтовой дорогой.

По наблюдениям ОБСЕ, колонна, которая двигалась в западном направлении, продолжила движение на запад и в конце концов остановилась на южной окраине оккупированного населеного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч) в 01.16 8 августа.

Напомним, как наблюдатели ОБСЕ заметили 24 российских танка на Донбассе.

Фото: Diana Opryshko Dreamstime