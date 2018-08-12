Спустя 22 года. РФ и еще 4 страны поделили Каспийское море

Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан и Иран подписали совместную Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Переговоры по этому вопросу длились 22 года.

12 августа на саммите каспийской пятерки в городе Актау (Казахстан) президенты РФ, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Ирана подписали совместную Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает Интерфакс.

Согласно документу, каждая страна установит на море границы собственных территориальных вод, но шириной не более 15 морских миль.

Вся остальная площадь водной поверхности будет находиться в общей собственности. Так же будут распределены дно и недра Каспийского моря.

Кроме этого, на море будет запрещена дислокация Вооруженных сил других государств.

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Ответственность за безопасность и экологическое состояние Каспийского моря будут совместно нести все страны.

Теперь каждая из них должна ратифицировать Конвенцию.

Напомним, из-за постоянных споров между прибрежными государствами работа над документом длилась с 1996 года.

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