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Рейтинг Путина упал до уровня 2013 года

Рейтинг поддержки президента России Владимира Путина упал до уровня 2013 года и, согласно опросу, составляет 45%.

Володимир Путін

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Общественное мнение, который проводился 4-5 августа.

Опрос показал, что если бы выборы президента РФ состоялись уже в следующее воскресенье, за Владимира Путина проголосовали бы 45% россиян.

Последний раз такой рейтинг у Путина был в 2013 году. Тогда он тоже составил 45%.

Наибольшая поддержка у президента РФ была в 2015 году – 74%.

Отметим, что рейтинг поддержки Путина упал ниже 50% по состоянию на 24 июня 2018 года.

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В то же время россияне стали меньше доверять Путину.

Лишь 24% опрошенных ответили, что “безусловно доверяют” (в конце июля – 25%) президенту РФ.

При этом “абсолютно не доверяют” 17% респондентов (в конце июля – 15%).

В опросе участвовали 3 тыс. человек старше 18 лет – жители 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ. Статистическая погрешность опроса не превышает 2,5%.

Тем временем астрологи уверены, что 11 августа 2018 года станет точкой обратного отсчета для Владимира Путина. Мы писали, что ждет Россию в ближайшие полгода.

Фото: Dreamstime

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