Он был гигантом во всем! Умер лауреат Нобелевской премии по литературе

Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол умер в возрасте 85 лет.

Об этом сообщило агентство Reuters.

– Он был гигантом во всем, чего достигал, и он умер в окружении тех, кого он любил. Он прожил жизнь, которая была полна удивительного творчества, – цитирует издание слова супруги покойного писателя.

Найпол родился в маленьком городе Чагуанас на островах Тринидад, которые в то время были британской колонией. Написал более 30 книг. Самыми известными его произведениями стали романы Дома для мистера Бисваса и Территория тьмы.

– Когда я научился писать, я стал сам себе хозяином, я стал очень сильным, и эта сила со мной по сей день, – сказал писатель в интервью Reuters в 2010 году.

В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии за роман “В подвешенном состоянии”, в 1993 году – первым лауреатом Литературной премии Дэвида Коэна, а в 2001 году – Нобелевской премии.

Он получил рыцарство от королевы Елизаветы в 1989 году.

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