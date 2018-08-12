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Устали. В одном из городов Польши все полицейские ушли на больничный

В польском городе Камень-Поморский весь полицейский участок ушел на больничный из-за хронической усталости.

Поліція Польщі

В городе Камень-Поморский (Западнопоморское воеводство) 100% полицейских ушли на больничный из-за хронической усталости, сообщает Onet.pl со ссылкой на данные полицейского профсоюза.

По информации, похожая ситуация сложилась в двух районах столицы воеводства городе Щецине.

На полицейском участке Щецин-Дабе 100% полицейских ушли на больничный, а на участке Щецин-Небучево – 70%.

По словам председателя профсоюза Рафала Янковского, массовые больничные не являются частью общенациональной акции протеста полиции.

Он пояснил, что причиной переработок стал недостаток кадров. Кроме того, многие уходят летом в отпуск, и их работу приходится распределять между другими сотрудниками.
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Напомним, 10 июля польские полицейские объявили акцию протеста. Они перестали штрафовать водителей за мелкие правонарушения, потребовав вернуть возможность раннего ухода на пенсию, полную оплату переработок и оплату 30 дней больничного.

Фото: Dreamstime

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