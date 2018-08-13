PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Не платили за работу: строитель разрушил 5 новых домов/

Не платили за работу: строитель разрушил 5 новых домов

В Бантингфорде (Великобритания) строитель разрушил экскаватором пять новых домов, в которые скоро должны были вселиться жители. Он объяснил полиции, что ему не платили за работу.

Строителем, разрушившим дома, оказался 30-летний Дэниел из Румынии, пишет BBC.

Строитель причинил ущерб на сумму 2,5 млн фунтов (87 млн грн).

Очевидец, который вызвал полицию, рассказал,  что в момент разрушения строитель смеялся и делал фотографии. Разговаривая с полицией, мужчина был абсолютно спокоен.

Читайте: В Киеве прорвало трубу – “гейзер” на несколько этажей

В полиции сообщили, что жители соседних домов испугались, что их здания также будут разрушены. Строитель ответил им, что рушит лишь те дома, за строительство которых ему должны деньги.

13 августа по делу Нигу прошло первое заседание, он отвечал на вопросы с помощью видеосвязи, находясь в камере полицейского участка. Он не признал вину, следующее заседание назначили на 10 сентября.

image image
Не платили за работу: строитель разрушил 5 новых домов / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго обвалилась часть деревянной конструкции.

Фото: Herts Police

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Керченський міст
Великобритания наказала российские компании за строительство Керченского моста
Поліція
Отравлением Скрипалей занимались две группы из РФ – СМИ
Крим
Самолет Великобритании провел разведку возле Крыма
Brexit
Великобритания может отказаться от платежей за Brexit
The Prodigy выпустили новый клип Need Some1
Британская полиция знает, кто отравил Скрипалей
Россия пренебрегает человеческой жизнью и должна ответить – Великобритания о MH17
В Великобритании министр подал в отставку из-за секс-скандала
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка