В Бантингфорде (Великобритания) строитель разрушил экскаватором пять новых домов, в которые скоро должны были вселиться жители. Он объяснил полиции, что ему не платили за работу.

Строителем, разрушившим дома, оказался 30-летний Дэниел из Румынии, пишет BBC.

Строитель причинил ущерб на сумму 2,5 млн фунтов (87 млн грн).

Очевидец, который вызвал полицию, рассказал, что в момент разрушения строитель смеялся и делал фотографии. Разговаривая с полицией, мужчина был абсолютно спокоен.

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В полиции сообщили, что жители соседних домов испугались, что их здания также будут разрушены. Строитель ответил им, что рушит лишь те дома, за строительство которых ему должны деньги.

13 августа по делу Нигу прошло первое заседание, он отвечал на вопросы с помощью видеосвязи, находясь в камере полицейского участка. Он не признал вину, следующее заседание назначили на 10 сентября.



Не платили за работу: строитель разрушил 5 новых домов / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что на набережной во время спортивно-музыкального фестиваля O Marisquino в испанском городе Виго обвалилась часть деревянной конструкции.

Фото: Herts Police