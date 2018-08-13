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“Няш-мяш” Поклонская вышла замуж в Крыму

Депутат Госдумы РФ и бывший “прокурор” оккупированного Крыма Наталья Поклонская вышла замуж. Свадьба состоялась в Крыму.

Наталія Поклонська вийшла заміж

Наталья Поклонская и Иван Соловьев провели свадебную церемонию 11-12 августа на территории аннексированного полуострова, пишет Daily Storm.

Избранником 38-летней Поклонской стал 47-летний глава аппарата уполномоченного по правам человека, российский юрист Иван Соловьев.

По словам гостей, “свадьба была скромная, но со вкусом”. На церемонии были коллеги Поклонской по Госдуме и родственники.

Сама “няш-мяш” заявила изданию, что пока не готова комментировать личную жизнь.

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Отметим, что ранее Поклонская избегала вопросов о личной жизни.

В декларациях о доходах супруг у Поклонской не значился. С первым мужем она была в разводе.

В СМИ появлялась информация о том, что у нее есть мужчина, отношения с которым не были зарегистрированы.

Ранее стало известно, что Наталья Поклонская участвовала в аресте Олега Сенцова в 2014 году.

Фото: Daily Storm

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