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Трамп заявил о заговоре против него

Президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победу на президентских выборах.

Об этом он написал в Twitter.

– Похоже, Министерство юстиции и ФБР имели программу, чтобы не дать мне стать президентом. Если бы это случилось с другой стороны, то все причастные оказались бы в тюрьме, – отметил Трамп, процитировав заявление конгрессмена на телеканале Fox News.

СмотритеИзмена, унижение и слабость – почему в США раскритиковали Трампа после встречи с Путиным

В то же время, недавно Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Фото: Dreamstine

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