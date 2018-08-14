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Эрдоган собирается запретить ввоз в Турцию iPhone

Президент Турции Реджеп Эрдоган намерен бойкотировать электронику, произведенную в США, из-за санкций, введенных после ареста американского пастора.

Реджеп Таїп Ердоган

Об этом он заявил во время симпозиума в Анкаре по случаю 16-й годовщины создания правящей партии AKP, пишет Hurriyet Daily News.

– Мы будем бойкотировать американскую электронику. Если у них есть iPhone, то с другой стороны есть Samsung. И у нас также есть собственный смартфон Vestel Venus, – сказал Эрдоган.

Однако он не уточнил, когда будут введены ограничительные меры.

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Напомним, в начале августа США ввели против двух турецких министров санкции из-за уголовного преследования в Турции американского пастора, обвиненного в поддержке военного мятежа. Затем Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт турецкой стали и алюминия.

Фото: Dreamstime

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