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Умер Эдуард Успенский

В Москве умер писатель Эдуард Успенский после борьбы с тяжелым заболеванием.

Успенский умер вечером 14 августа в своём доме в Новой Москве. В последние две недели писатель не вставал с постели из-за тяжелого заболевания.

Об этом сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источник и телеграм-канал Mash.

Успенскому было 80 лет.

Эдуард Успенский получил известность благодаря детским книгам Крокодил Гена и его друзья, Каникулы в Простоквашино, Дядя Федор, пес и кот.

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В 2010 году Успенский стал лауреатом премии имени Корнея Чуковского, в номинации За выдающиеся творческие достижения в отечественной детской литературе. Его произведения переведены более чем на 25 языков.

В последние годы Успенский конфликтовал с киностудией Союзмультфильм, обвиняя ее в нарушении авторских прав.

Напомним, 9 августа умерла Тамара Дегтярева, которая сыграла главную роль в фильме Вечный зов.

 

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