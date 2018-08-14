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Российские олигархи потеряли более $3,1 за день – причина

Российские олигархи потеряли $3,1 за 10 августа после того, как экономический советник президента РФ Владимира Путина Андрей Белоусов предложил повысить налоги для крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Андрей Белоусов считал, что после повышения налогов в государственный бюджету дополнительно поступит более 500 млрд рублей, необходимых для реализации “майских указов” Путина.

После этого предложения упали в цене акции 14 компаний, упомянутых советником Путина. С несколькими из них отказались работать потенциальные инвесторы.

По данным Bloomberg, больше всего потерял владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин – около $832 млн, или 4% от своего капитала.

Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников потерял $446 млн, владелец Северстали Алексей Мордашов – $444 млн.

Финансовых убытков также подверглись Геннадий Тимченко, Алишер Усманов, Роман Абрамович и Владимир Потанин.

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Напомним, рейтинг Путина упал до уровня 2013 года.

Фото: Piotr Trojanowski/Dreamstime.com

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