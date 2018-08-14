США заморозили сотрудничество с РФ по открытому небу

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет и заморозил средства на программу Открытое небо, предусматривающую наблюдательные полеты военных над территорией США и РФ.

Подписанный бюджет Пентагона предусматривает отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу, сообщает РБК.

Согласно документу, ни один из фондов не может быть использован в 2019 году для выполнения наблюдательных полетов.

Ограничение может быть снято в случае, если президент США предоставит соответствующему комитету Конгресса сертификат, в котором будет говориться о выполнении Россией условий соглашения.

Ответственность за замораживание соглашения американская сторона возложила на Россию.

Москва должна отказаться от инфракрасных датчиков и радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, а также объяснять, с какой целью осуществляются облеты тех или иных территорий.

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Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также в районах, граничащих с Абхазией и Южной Осетией.

Договор по открытому небу представители 23 стран-членов ОБСЕ подписали 24 марта 1992 в Хельсинки. Москва ратифицировала документ в мае 2001 года.

Согласно документу, страны-подписанты могут осуществлять облеты территорий друг друга, чтобы убедиться, что другое государство не ведет подготовку к войне и не затрагивает международные договоренности.

Напомним, вчера Дональд Трамп подписал закон о бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны. Среди прочего документ предусматривает выделение Украине $250 млн.

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