Топ-5 самых комфортных городов для жизни

Столица Австрии – Вена – возглавила ежегодный рейтинг самых удобных для жизни городов мира по версии The Economist.
Столица Австрии заняла первое место в ежегодном рейтинге самых удобных для жизни городов мира, который составляет исследовательское подразделение группы The Economist.
Вена сместила с первого места австралийский Мельбурн. Город, который 7 лет подряд занимал верхнюю строчку рейтинга, в этот раз стал вторым.
Третье место заняла японская Осака, за ней расположился канадский Калгари.
Читайте: Украина в рейтингах – где мы среди лучших и над чем нужно работать
Замыкает пятерку самых комфортных городов для жизни Сидней.
Наименее комфортным городом для жизни, согласно рейтингу, стала столица Сирии – Дамаск.
Мы также писали о рейтинге городов, больше всего загрязняющих экологию.
Фото: Pixabay