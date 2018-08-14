Топ-5 самых комфортных городов для жизни

Столица Австрии – Вена – возглавила ежегодный рейтинг самых удобных для жизни городов мира по версии The Economist.

Столица Австрии заняла первое место в ежегодном рейтинге самых удобных для жизни городов мира, который составляет исследовательское подразделение группы The Economist.

Вена сместила с первого места австралийский Мельбурн. Город, который 7 лет подряд занимал верхнюю строчку рейтинга, в этот раз стал вторым.

Третье место заняла японская Осака, за ней расположился канадский Калгари.

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Замыкает пятерку самых комфортных городов для жизни Сидней.

Наименее комфортным городом для жизни, согласно рейтингу, стала столица Сирии – Дамаск.

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Фото: Pixabay