Трамп подписал оборонный бюджет США: Украина получит $250 млн

Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США $250 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонительных вооружений, сообщает посольство Украины в США.

Общий объем оборонного бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) составляет $716 млрд.

Читайте: Ракетный есминец США зашел в Черное море

В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ также предполагает продолжение ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Great to be in Fort Drum, New York with our HEROES! https://t.co/Ke54QGZbU7

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.