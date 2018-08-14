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Трамп подписал оборонный бюджет США: Украина получит $250 млн

Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Сенатом и Палатой представителей закон о бюджете США на 2019 на нужды национальной обороны.

Документом предусмотрено выделение Министерству обороны США $250 млн для предоставления помощи Украине в сфере безопасности, в том числе в виде летальных оборонительных вооружений, сообщает посольство Украины в США.

Общий объем оборонного бюджета на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября) составляет $716 млрд.

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В первую очередь новый бюджет направлен на увеличение числа военнослужащих, оно вырастет примерно на 16 тыс., кроме того, на 2,6% будет увеличено их денежное довольствие. Документ также предполагает продолжение ряд мер, направленных на противодействие России в военной сфере.

Ранее Факты ICTV писали, что Дональд Трамп выразил готовность к прекращению работы федерального правительства.

Фото: dreamstime.

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