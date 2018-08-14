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Трамп должен потребовать от РФ вернуть Крым и уйти с Донбасса – Конгресс США

В тексте законопроекта о новых санкциях против РФ, в частности, есть требование к президенту США Дональду Трампу публично призвать Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины.

Законопроект о новых санкциях против РФ требует активировать усилия по реализации санкций в отношении РФ в ответ на ситуацию в Украине и Сирии, кибервмешательства, а также нарушение прав человека в России.

Отрывок из законопроекта:

  • Президент (Дональд Трамп. – Ред.) должен немедленно мобилизовать и поддержать ответные действия федеральных органов правительства для устранения угрозы, создаваемой Правительством Российской Федерации, и работать над предотвращением вмешательства этого правительства и других иностранных государственных субъектов в учреждения Соединенных Штатов и демократические процессы;
  • Президент должен публично призвать правительство Российской Федерации вернуть Крым под контроль правительства Украины, прекратить поддержку сепаратистского насилия на востоке Украины, положить конец его оккупации и поддержке сепаратистов на территории Грузии и Молдовы, и прекратить предоставление возможности жестокому режиму Башара Асада в Сирии совершать военные преступления;
  • Президент должен безоговорочно осуждать и противодействовать продолжающемуся вмешательству в институты Соединенных Штатов и демократические процессы президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, его правительством и членскими организациями его правительства.

К слову, документ представили члены Сената США Линдси Грэм (Республиканская партия) и Роберт Менендес (Демократическая партия).

Так, документом предлагается расширить ограничительные меры против политических деятелей России и крупных бизнесменов.

Кроме того, санкции могут быть введены в отношении операций с российским госдолгом, импорта российского урана, инвестиций в энергетическую и нефтяную отрасли РФ.

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Сенаторы хотят гарантировать обязательное исполнение закона О противодействии противникам Америки посредством санкций, который одобрили в августе 2017 года, а также ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное влияние на кампанию Кремля против их демократии и международного порядка.

Напомним, новые санкции США обвалили рубль и акции банков в РФ.

Фото: Jonathan Simcoe on Unsplash

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