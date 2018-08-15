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Китаец поссорился с девушкой и съел 87 гвоздей

В китайской провинции Хунань 25-летний парень после ссоры с девушкой проглотил 87 гвоздей и семь канцелярских кнопок.

Цвяхи

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Он поступил в больницу с жалобами на боль в животе.

Рентген показал десятки гвоздей длиной 4-5 см в его грудной клетке. Еще несколько гвоздей располагались в области таза.

Первоначально он утверждал, что случайно съел пирожок с гвоздями, но потом выяснилось, что парень стал глотать гвозди и кнопки после ссоры с девушкой, которая грозилась бросить его.
В больнице он оставил любимой прощальное письмо на случай, если врачам не удастся отыскать его родителей

Но парня спасли – хирурги извлекли 87 гвоздей, а канцелярские кнопки вышли через кишечник естественным путем.

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К слову, врачи в Узбекистане нашли в теле 11-месячного ребенка 16 швейных иголок. 13 из них они смогли извлечь во время сложной операции, длившейся 9 часов.

Фото: pixabay.com

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