Путин предложил встречу Ким Чен Ыну

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности провести личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом говорится в телеграмме, которую Владимир Путин направил к годовщине освобождения Кореи, которую отмечают 15 августа, передают в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Согласно тексту, Путин “готов встретиться в ближайшее время” для “обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов”.

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Также он подчеркнул “дружественный и конструктивный характер” отношений между Россией и КНДР и выразил уверенность, что страны могут “непрерывно развивать взаимовыгодное сотрудничество”, в частности в рамках трехсторонней программы с участием РФ, Северной Кореи и Южной Кореи.

Ранее о готовности провести еще одну встречу с лидером КНДР заявил президент США Дональд Трамп.

Фото: Adam Berry/Getty Images