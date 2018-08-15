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Россия не может быть империей и иметь хорошие отношения с соседями – Волкер

Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно. Владимир Путин не ожидал серьезной реакции Запада на его действия в Украине.

Об этом Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины заявил в комментарии Голосу Америки.

– Путин ожидал, что реакция Запада на его действия в Украине будет незначительной. В случае с Крымом – не было значительной реакции. Были определенные санкции, но в них не было много силы. Только когда российская оккупация коснулась восточной Украины – Запад пошел дальше и начал действовать. Изменилось и отношение многих стран западной Европы в отношении России, – заявил Курт Волкер.

По его мнению, страны Запада поняли, что не могут больше игнорировать российскую агрессию и должны противодействовать ей.

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– Такая политика продолжается более четырех лет и, думаю, что это было неожиданно для России. Санкции имели сдерживающий эффект, – добавляет спецпредставитель США.

– Мы должны говорить: “Нет, это не работает, у вас ничего не получится успешно. Результатом будут санкции, изоляция со стороны США и Европейского Союза. Вы просто не можете продолжать это делать, – утверждает Волкер

По словам Волкера, Россия начинает понимать, что нельзя быть империей и иметь хорошие отношения с соседями одновременно.

Напомним, Конгресс США опубликовал полный текст санкции против России.

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