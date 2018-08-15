Дело на 600 рублей. Почему Беларусь не защитила журналистов

В Минске задержали более 10 журналистов независимых изданий. Официальная причина – незаконный доступ к информации государственного агентства БелТА. Правоохранители провели следственные действия у сотрудников трех изданий. Факты ICTV пытались узнать реальную причину задержаний журналистов.

Беларусь никогда не славилась лояльным отношением к прессе. По данным организации Репортеры без границ, страна в 2017 году занимала 157 место из 190 среди стран по уровню свободы слова.

На фоне новостей о приговорах иностранным журналистам и общем небольшом количестве информационных ресурсов страны, это не выглядит странным. Беларусь – страна с ручным режимом управления, Лукашенко – последний диктатор, а независимые СМИ в таких условиях – скорее исключение, чем правило.

Причины задержаний

Когда стали известны официальные причины задержаний журналистов нескольких белорусских изданий, они разоблачили глубину печального положения с доступом к информации в стране. Работников СМИ подозревают в несанкционированном доступе к закрытой платной ленте новостей государственного информационного агентства БелТА.

Это означает, что доступ к информации о деятельности государственных органов власти имеет только один ресурс, который принадлежит государству. И вряд ли этот доступ к данным о деятельности органов власти является широким. Все остальные средства информации получить эти данные могут только через БелТА, которая фильтрует новости на бесплатные и платные.

Однако, в новости о задержании главное – это не закрытая система доступа к информации, а причина повышенного внимания к журналистам, озвученная властью. По версии следствия, корреспонденты сразу трех разных изданий заходили под чужими паролями в закрытую ленту и имели доступ к информации, которую не так уж и дорого получить законно.

Подписка на БелТА стоит около 600 рублей (приблизительно 8 тысяч гривен). Создается впечатление, что силовики даже не пытались найти более-менее весомый повод для задержаний. А значит, не боялись возмущения и негативной реакции общества на свои действия.

Вероятные причины

Обвинения в несанкционированном доступе в свой адрес журналисты отрицают. Атаки на государственное агентство осуществили якобы сотрудники интернет-портала ТутБай, информагентства БелаПАН и сайта Realt.by.

Из-за подозрений в киберпреступлениях, редакции указанных СМИ временно закрыли. Обыски проводили и дома у нескольких журналистов. В результате, более 10 работников независимых изданий задержали.

Если следственный комитет докажет причастность информресурсов к незаконному использованию закрытой информации, принадлежащей БелТА, им грозит штраф, лишение права занимать определенные должности или даже лишение свободы на срок до 2 лет.

В БелаПАН признают, что не имеют платной подписки на услуги государственного информагентства. Однако говорят, что используют в своих материалах только бесплатный контент.

А основатель ТутБай Юрий Зиссер в комментарии Громадскому обвинения назвал абсурдом:

– Сэкономить 600 рублей в месяц на подписке – это смешно. На кибертерроризм никак не тянет.

По мнению работников редакций, задержания означают попытки давления белорусских властей на оппозиционные к ним ресурсы.

Подавление инакомыслящих

Правозащитники считают притеснения со стороны власти несоизмеримыми тем нарушениям, которые государство выдвигает журналистам. К тому же, в Беларуси в этом году вступил в действие закон, который усиливает ограничение свободы слова в интернет-пространстве.

Таким образом, подобные действия могут быть способом ограничения информационного поля в стране и дезинформации граждан. Украинские же эксперты не исключают российского следа в таких действиях.

Политический аналитик Владимир Горбач считает, что Беларусь давно координирует львиную долю своих действий с восточным соседом:

– Белорусские силовики являются продолжением российских силовых структур. То есть российские силовики контролируют через своих белорусских резидентов ситуацию в Республике Беларусь.

Таким образом российские спецслужбы могут пытаться занять информационное пространство Беларуси и запугать небольшую группу независимых СМИ, оставшихся в стране.

Подтверждением этой версии могут быть действия силовиков Беларуси. Они уже через 2 дня отпустили всех задержанных медийщиков. Официальная причина – якобы активное содействие журналистов следствию.

Показательные задержания могут произвести необходимый для власти эффект и действовать на опережение, чтобы неподконтрольные белорусским властям медиа не забывали, кто в стране на самом деле делает новости.

Если не СМИ, то общество посыл от власти поняло. Ведь никаких активных действий и поддержки информационных ресурсов со стороны общественности не последовало.

Фото: ТутБай, dreamstime

Яна Семенюк