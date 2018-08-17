Сенцов и мандат миротворцев на Донбассе – встреча Путина и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию на Донбассе и введение миротворцев. А также Берлин надеется на гуманное решение вопроса украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Зейберт сегодня на брифинге.

– Мы, как и многие правительства в мире, включая правительство Франции, хотели бы добиться гуманитарного решения этого дела (с Олегом Сенцовым. – Ред.), – сказал он.

По его словам, вопрос прав человека всегда поднимается во время переговоров с российской стороной, в частности, на встрече канцлера Германии с президентом России.

Сейберт отметил, что в ходе переговоров основное внимание будет уделено двустороннему сотрудничеству, а также “основным международным вызовам”.

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Он сказал, что ситуация на Донбассе также станет предметом обсуждения. Пресс-секретарь отметил, что вопрос о возможности и необходимости развертывания миротворческих сил в регионе постоянно обсуждался в последние месяцы, но пока не достигнуто соглашение о разработке его мандата.

Сейберт заявил, что, с точки зрения правительства Германии, развертывание такой миссии “может быть целесообразным”.

Напомним, ООН направила на Донбасс гуманитарную помощь.

Фото: Sean Gallup/Getty Images