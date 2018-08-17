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Турция отказывается от iPhone – заказы остановлены

В Турции ретейлеры прекратили принимать от клиентов заказы на мобильные телефоны iPhone компании Apple.

Смартфон

Дистрибьюторы техники от корпорации Apple на территории Турции приостановили прием заказов на гаджеты из-за недавних заявлений президента Реджепа Эрдогана, сообщает Hürriyet.

Один из самых крупных импортеров электроники отменил заказы на iPhone на сумму около $50 млн.

Также упал спрос и на другую электронику, но в меньших масштабах.

Читайте: В Турции хотят отменить систему “все включено”

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган призвал бойкотировать электронную продукцию производства США.

К слову, уже в сентябре 2018 года Apple выпустит сразу три новых смартфона.

Фото: Pixabay

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