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Северный поток-2: новые санкции США почти готовы

В США почти завершили законопроект о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Северный поток-2

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, санкции обсуждаются и могут быть введены в течение нескольких недель.

При этом, по данным издания, решается вопрос, вводить ограничительные меры только против компаний-трубопрокатчиков, или распространить их и на банки, которые финансируют проект.

В США считают, что новый газопровод усилит и без того высокую зависимость Европы от российского газа.

Читайте: Северный поток-2: компании рискуют попасть под санкции США

Напомним, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на заявление президента США Дональда Трампа относительно того, что Германия полностью контролируется Россией в связи со строительством газопровода Северный поток-2.

Фото: Getty Images

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