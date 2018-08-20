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Торговая война. Турция пожаловалась на США в ВТО

Минторговли Турции инициировало судебное разбирательство во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с решением США о повышении таможенных пошлин на турецкую сталь и алюминий.

Туреччина

Об этом сообщает агентство Анадолу.

– В связи с упомянутыми дополнительными пошлинами наша страна пригласила США на дебаты в ВТО. Таким образом, было инициировано судебное разбирательство из-за повышения США тарифов на экспортируемые Турцией сталь и алюминий, – говорится в заявлении турецкого ведомства.

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Напомним, в начале августа США ввели против двух турецких министров санкции из-за уголовного преследования в Турции американского пастора, обвиненного в поддержке военного мятежа. Затем Дональд Трамп объявил о повышении тарифов на импорт турецкой стали и алюминия. Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ заявил о намерении бойкотировать электронику, произведенную в США.

Фото: Pixabay

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