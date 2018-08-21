Отравление Скрипаля: Великобритания призывает ЕС ввести санкции против РФ

Глава МИД Великобритании Джереми Хант призвал страны ЕС ввести санкции в отношении России из-за покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском Солсбери.

Об этом сообщает Meduza.

Евросоюз, заявил Хант во время визита в США, должен последовать примеру Соединенных Штатов, которые ранее объявили о введении ограничительных мер из-за дела об отравлении Скрипалей.

По словам главы британского МИД, необходима единая реакция “на правонарушения, где бы они не совершались — от улиц Солсбери до судьбы Крыма”.

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Напомним, что США в начале августа объявили о введении санкций в отношении России из-за отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери. По версии британских правоохранительных органов, Скрипалей отравили веществом «Новичок», разработанным в России. Москва свою причастность к покушению отрицает.