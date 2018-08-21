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Работали на ФСБ. США расширили санкции против РФ

США сегодня ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности.

Санкції проти РФ

Об этом сообщает Reuters.

При этом в Минфине США уточнили, что санкции накладываются на компанию Вела-Марин, которая находится в Санкт-Петербурге, и на Lacno S.R.O – расположена в Словакии.

Коснулись санкции и двух россиян, связанных с компанией Divetechnoservices, на которую ограничения были введены ранее.

Их внесли в перечень, предусмотренный приказом 13694 Блокировка собственности отдельных лиц, причастных к существенной злонамеренной киберактивности. Лица и компании, против которых вводятся санкции, оказывали поддержку российской ФСБ.

ЧитайтеСеверный поток-2: компании рискуют попасть под санкции США

Ранее также стало известно, что в США почти завершили законопроект о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Фото: Dreamstime

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